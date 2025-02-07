Тренин забил 5-й гол в сезоне – «Каролине» с передачи Хуснутдинова. У Якова 11 очков в 49 играх, у Марата – 6 в 51

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Форвард «Миннесоты» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:1). На счету 28-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+5».