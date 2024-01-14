Почему Гонсало Лира был опасен для США

В Харькове после пыток в СИЗО умер американский журналист и блогер Гонсало Лира Tекст: Андрей Резчиков В харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта.
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