Нейросеть назвала тезисы сторонников и противников теории Дарвина

ChatGPT рассказал, какие аргументы приводят сторонники эволюции и верующие, которые не верят в эту концепцию Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову запретить в школах теорию эволюции Чарлза Дарвина, потому что она "ошибочна и идет вразрез религии".