Зарубежное финансирование писателю Глуховскому, признанному иноагентом, поступало с 2021 г

Иностранное финансирование, ставшее одним из оснований для признания писателя Дмитрия Глуховского иноагентом в России, поступало к нему не только в 2022 году, но и в 2021-м, согласно судебным документам, опубликованным на сайте судов общей юрисдикции Москвы .