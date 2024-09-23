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Зарубежное финансирование писателю Глуховскому, признанному иноагентом, поступало с 2021 г

Зарубежное финансирование писателю Глуховскому, признанному иноагентом, поступало с 2021 г

Иностранное финансирование, ставшее одним из оснований для признания писателя Дмитрия Глуховского иноагентом в России, поступало к нему не только в 2022 году, но и в 2021-м, согласно судебным документам, опубликованным на сайте судов общей юрисдикции Москвы .

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