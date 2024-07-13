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Клумба из петуний в цветах до самых заморозков – понадобится этот живительный эликсир из ложки «волшебного средства» на ведро воды

Клумба из петуний в цветах до самых заморозков – понадобится этот живительный эликсир из ложки «волшебного средства» на ведро воды

Клумба из петуний в цветах до самых заморозков – понадобится этот живительный эликсир из ложки «волшебного средства» на ведро воды Евгения КомароваРазнообразная цветовая палитра и буйное, длительное цветение оказались среди причин популярности петуний у российских дачников.

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