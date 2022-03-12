Кузнецов о голе «Ванкуверу» после отскока из-за ворот: «Ничего для этого не делал. Я даже шайбу не видел»

Кузнецов о голе «Ванкуверу» после отскока из-за ворот: «Ничего для этого не делал. Я даже шайбу не видел»

Евгений Кузнецов высказался о голе «Ванкуверу» после отскока из-за ворот.  Россиянин открыл счет в матче, в котором в итоге сделал хет-трик.

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