Гобелены и их история!

«Бог реки Нил»: образец древней коптской гобеленовой ткани, IV в. н. э. ГМИИ им. А. С. Пушкина …он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.