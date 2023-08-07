Военное обозрение

3 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sss
    ужасНемецкие депутаты...
  • Василий Садайло
    Так и великого политика современности Медведева Д. А. не существовало в 91 году, а сейчас вона как прорезался, на вто...Зампред Совбеза Р...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А геолокацию где он проживает с семьей не хочет дать????Немецкий депутат:...

Гобелены и их история!

Гобелены и их история!

«Бог реки Нил»: образец древней коптской гобеленовой ткани, IV в. н. э. ГМИИ им. А. С. Пушкина …он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх