Открыта квантовая фаза материи с двумя временными измерениями

Американские физики обнаружили в ходе опытов с ионным квантовым компьютером ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, как будто они находятся в двух разных временных измерениях.
Популярные статьи
- В России началось создание электрореактивного ракетного двигателя мощностью 250 кВт для полетов в дальний космос
- Запуск межпланетной станции «Луна-25» могут перенести на 2023 год. Подвел Ростех с доплеровским измерителем скорости и дальности, параметры которого не соответствуют ТЗ
- В России создали хрусталики, не имеющие аналогов в мире
Свежие комментарии