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Проба 2

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20 человек, которые на прогулке с питомцем не только надышались воздухом, но и вдоволь повеселились

20 человек, которые на прогулке с питомцем не только надышались воздухом, но и вдоволь повеселились

Поводок, миска с водой у порога, любимый ошейник: казалось бы, самая обычная прогулка. Но питомцы умеют превращать даже пятиминутный выход во двор в маленькое событие: собака внезапно оказывается звездой района, кот на шлейке собирает зрителей, а знакомство у подъезда заканчивается историей, которую потом пересказывает весь двор.

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