Эндокринолог рассказала, почему нация полнеет и какие гормоны нами управляют

О том, почему нация полнеет и какие гормоны управляют нами, рассказала эндокринолог Елена Ишутина. ПОД УДАРОМ ВСЕ – Какие эндокринные заболевания в Крыму чаще всего встречаются? – Стабильно растёт распространённость сахарного диабета второго типа.
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