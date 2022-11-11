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Адам Сильвер: «У меня нет сомнений в том, что Кайри Ирвинг – не антисемит»

Комиссионер НБА Адам Сильвер после встречи с Кайри Ирвингом заявил, что у него «нет сомнений» в том, что звездный разыгрывающий «Бруклина» не является антисемитом.

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