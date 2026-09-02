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BYD Denza Z прибыл к дилерам в Китае перед запуском в четвертом квартале

BYD Denza Z прибыл к дилерам в Китае перед запуском в четвертом квартале

Электрический четырехместный спорткар BYD Denza Z поступил в дилерские центры по всему Китаю в преддверии старта продаж, запланированного на четвертый квартал 2026 года.

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