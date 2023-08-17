Гладков: ОНФ разработал приложение для информирования о беспилотниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что "Общероссийский народный фронт" разработал мобильное приложение "Радар", с помощью которого можно передать информацию силовым структурам об увиденных беспилотниках.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что "Общероссийский народный фронт" разработал мобильное приложение "Радар", с помощью которого можно передать информацию силовым структурам об увиденных беспилотниках.
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