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Гладков: ОНФ разработал приложение для информирования о беспилотниках

Гладков: ОНФ разработал приложение для информирования о беспилотниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что "Общероссийский народный фронт" разработал мобильное приложение "Радар", с помощью которого можно передать информацию силовым структурам об увиденных беспилотниках.

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