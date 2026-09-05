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ТАСС

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В ЛНР сбили летевший вглубь РФ украинский дрон FP-1

В ЛНР сбили летевший вглубь РФ украинский дрон FP-1

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки войск "Запад" уничтожил украинские беспилотники, включая FP-1, в зоне проведения СВО в ЛНР.

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