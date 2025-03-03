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Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

В четвертом квартале прошлого года российские компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) стали на 40 процентов чаще, чем в третьем, просить банки о смягчении условий по уже взятым кредитам.

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