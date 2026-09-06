«Ее ранили, а подруга погибла»: Сергей Астахов о нападении на жену

Актер Сергей Астахов рассказал, что побудило его перевезти вторую жену Вику и дочь Машу из Воронежа в Москву.
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