Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны». Попытка Киркорова войти «в ту дверь»

«Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны». Попытка Киркорова войти «в ту дверь»

13 февраля Донбасс посетил народный артист РФ и Молдавии Филипп Киркоров, многократный обладатель премии "Золотой граммофон" и многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат госпремий "За вклад в развитие и пропаганду болгарской культуры за рубежом" и "За вклад в развитие русско-турецких культурных связей", кавалер ордена Почёта, "герой" большого количества скандалов, включая кощунственный танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлёвском дворце, дела о плагиате, нападения, оскорбления и пресловутую "голую" вечеринку.

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