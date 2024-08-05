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Петербургский дневник

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В РФ захотели расширить возможности Пушкинской карты для ряда учеников

В РФ захотели расширить возможности Пушкинской карты для ряда учеников

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает нужным ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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