В РФ захотели расширить возможности Пушкинской карты для ряда учеников

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает нужным ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
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