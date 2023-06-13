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Диетолог Соломатина назвала болезни, при которых нельзя есть хлеб с маслом

Диетолог Соломатина назвала болезни, при которых нельзя есть хлеб с маслом

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» поделилась, что россиянам не рекомендуется есть хлеб с маслом при атеросклерозе, сахарном диабете, а также при наличии избыточного веса.

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