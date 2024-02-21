Лавров: Запад диктует свои "правила" взамен международного права

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Запад пытается диктовать миру собственные правила, которые он проталкивает взамен международного права, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании глав МИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.
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