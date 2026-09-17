Моделирование выявило источники пластикового мусора на пляжах Сейшел

Архипелаг Сейшелы — 115 островов в Индийском океане, большинство из которых почти необитаемы. Его принято считать символом нетронутой природы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
- ИЩ МРОТ в России выр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым