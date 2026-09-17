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Моделирование выявило источники пластикового мусора на пляжах Сейшел

Моделирование выявило источники пластикового мусора на пляжах Сейшел

Архипелаг Сейшелы — 115 островов в Индийском океане, большинство из которых почти необитаемы. Его принято считать символом нетронутой природы.

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