Какие вещи в доме не дают вам начать больше зарабатывать Алёна ЮрьеваМногие из нас стремятся к успеху и финансовой независимости, но иногда преградой на этом пути могут оказаться не только внешние факторы, но и то, что находится прямо у нас дома.