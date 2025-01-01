📢В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте. Где и насколько Приказ об изменении тарифов с 1 января 2025 года обнародовал Госкомцен РК.
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📢В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте. Где и насколько Приказ об изменении тарифов с 1 января 2025 года обнародовал Госкомцен РК.