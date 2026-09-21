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Мировое обозрение

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«Разве это дружелюбно?». Медведев назвал русофобской партию Марин Ле Пен

«Разве это дружелюбно?». Медведев назвал русофобской партию Марин Ле Пен

Дмитрий Медведев обрушился с резкой критикой на французскую партию «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен, назвав их «очередной группой русофобов».

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