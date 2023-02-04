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Минобороны продемонстрировало кадры возвращения 63 российских военных с территории Украины

Минобороны продемонстрировало кадры возвращения 63 российских военных с территории Украины

Министерство обороны Российской Федерации днем в субботу, 4 февраля, предоставило кадры, на которых запечатлен момент возвращения 63 российских военнослужащих на родину с территории Украины.

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