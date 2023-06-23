Военное обозрение

3 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    хоронить такую мразь нельзя . Сжечь на костреВС РФ ликвидирова...
  • Степан Капуста
    Какая она мудрый политик! Действительно, через 20 - 30 лет не будет не только Украины, но и ЕС. Представления ее не о...Глава Еврокомисси...
  • Марат
    Молодцы мужики !!!ВС РФ продвигаютс...

Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

С недавнего времени информацию от Главного управления разведки озвучивают самые разные сотрудники этого ведомства, но только не его глава Кирилл Буданов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх