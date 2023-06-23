Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

С недавнего времени информацию от Главного управления разведки озвучивают самые разные сотрудники этого ведомства, но только не его глава Кирилл Буданов.
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