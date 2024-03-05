Орбакайте примет участие в кремлёвском концерте 7 марта

Орбакайте выступит на сцене Кремля 7 марта При этом в афише концерта её имя не заявлено. Фото: из открытых источников Кристина Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдёт на сцене Кремля 7 марта.