Орбакайте примет участие в кремлёвском концерте 7 марта

Орбакайте выступит на сцене Кремля 7 марта При этом в афише концерта её имя не заявлено. Фото: из открытых источников Кристина Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдёт на сцене Кремля 7 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии