Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что достигла договоренности о переходе полузащитника, контракт которого с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.
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