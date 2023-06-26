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Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро

Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что достигла договоренности о переходе полузащитника, контракт которого с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.

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