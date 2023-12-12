Тотальный фейк: как немецкий автопром обходит антироссийские санкции

Привычка объединять всех и вся в группы, «под одну гребенку», у нас заложена исторически. Однако в современном мире этот механизм давно не работает, а лучшее тому подтверждение — маневр немецкого бизнеса в обход глупости и зависимости своего же правительства.
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