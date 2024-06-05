Захватывающие виды разбушевавшейся природы в пригороде столицы

Вчера в нескольких населенных пунктах страны природа буквально взбесилась. Читатель нашего новостного портала прислал в редакцию эффектные видеокадры грозы, разыгравшейся в небе Тохатина - пригорода столицы.
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