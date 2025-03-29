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Своим железным характером русские обязаны морозу

Своим железным характером русские обязаны морозу

Мороз занимает исключительное место в русском фольклоре. В сказках и песнях он появляется не как зло, а как добрый волшебник, который не убивает ледяным дыханием, не замораживает сердца, а покрывает русскую землю снежным покрывалом.

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