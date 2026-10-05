Очень похожи, но не Nike — Converse представляет модель SHAI 001 в уникальном цвете

У истории SHAI 001 сейчас тот момент, когда одна деталь на пятке значит намного больше, чем весь силуэт.
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