Правительство региона готово увеличить меры поддержки малого и среднего бизнеса

За год Смоленская область поднялась с 11-го на 8-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Правительство Смоленской области готово увеличить меры поддержки малого и среднего бизнеса в случае высокого спроса для того, чтобы ими воспользовалось максимально возможное количество предпринимателей, внеся свой вклад в развитие экономики Смоленской области.
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