Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    А ВОТ ГРЫЗТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, КТО БОЛЬШЕ СДЕЛАЛ, ПРОСТО НЕПРИЛИЧНОАртист здорового ...
  • Юрий Белов
    *почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе* - не работать они сюда прут - а за социалкой ! А вообще вс...Покорители России...
  • Юрий Белов
    *Покорители России , а не гости* - зоголовок-ответ !Покорители России...

Покорители России, а не гости: почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе

Покорители России, а не гости: почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе

70% женщин-мусульманок не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. 63% мусульман не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Вы в самом деле не знаете, кто эти &quot;мы&quot;. Ну оставайтесь... А я не скажу. Вот.
Ответить
7 час.
Юрий Белов
*Покорители России , а не гости* - зоголовок-ответ !
Ответить
5 час.
Юрий Белов
*почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе* - не работать они сюда прут - а за социалкой ! А вообще все они ЦРУшные *засланные казачки* !
Ответить
5 час.
наверх