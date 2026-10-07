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Рязанские новости

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В Рязанском округе столкнулись «Лада Ларгус» и «Камаз»

В Рязанском округе столкнулись «Лада Ларгус» и «Камаз»

️6 октября в 09:10, на 4-ом километре трассы «Шереметьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-Гавердово» в Рязанском округе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

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