‼️🇷🇺💥Армия России атакует порт Николаева, уничтожая сухогрузы Реактивные БПЛА «Герань-4 Сикер» отработали ещё по двум сухогрузам в порту Николаева.
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‼️🇷🇺💥Армия России атакует порт Николаева, уничтожая сухогрузы Реактивные БПЛА «Герань-4 Сикер» отработали ещё по двум сухогрузам в порту Николаева.
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