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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцы взяли «золото» Кубка Защитников Отечества среди ветеранов СВО

Новосибирцы взяли «золото» Кубка Защитников Отечества среди ветеранов СВО

Новосибирские ветераны спецоперации завоевали «золото» регионального Кубка Защитников Отечества. Соревнования проводились 10 и 11 октября в спорткомплексе «Маяк», «Локомотив-Арене» и бассейне спортшколы олимпийского резерва по плаванию.

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