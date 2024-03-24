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В Севастополе вычисляют людей, опубликовавших видео работы ПВО

В Севастополе вычисляют людей, опубликовавших видео работы ПВО

В настоящее время правоохранительные органы Севастополя вычисляют лиц, которые выкладывали видео работы ПВО во время ракетной атаки на город, написал в своем Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев Он напомнил об уголовном наказании за такое деяние, а также о том, что это помогает врагу.

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