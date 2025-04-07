Прогноз погоды в Крыму на 7 апреля В Симферополе +4 и небольшой дождь В Севастополе +5 и дождь со снегомВ Евпатории +4 и снегВ Черноморском +3 и снегВ Джанкое +5 и небольшой дождьВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +6 и пасмурноВ Армянске +4 и дожд.