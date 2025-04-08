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Добрый Мир

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Украина в шаге от стагфляции, а Зеленский наплевал на ЕСПЧ: Последние новости о ситуации вокруг Украины Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 8 апреля 2025

Украина в шаге от стагфляции, а Зеленский наплевал на ЕСПЧ: Последние новости о ситуации вокруг Украины Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 8 апреля 2025

Зеленскому не понравилось решение ЕСПЧ по ОдессеПресс-служба Рады сообщила, что Зеленский одобрил закон, который разрешает судам незалежной пересматривать решения Европейского суда по правам человека по истечении срока в 10 лет.

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