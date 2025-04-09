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Лавров: Украина предала духовно-нравственные ценности и свою историю

Лавров: Украина предала духовно-нравственные ценности и свою историю

РИА Новости/Максим Блинов Приход к власти представителей киевского режима стал следствием предания забвению украинским народом духовно-нравственных ценностей и истории своих предков, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

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