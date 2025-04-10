Юрист Хаминский: пени за задолженность по ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%

С 18 марта пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ рассчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центробанка, заявил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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