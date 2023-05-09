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Сенатор Ковидити заявила о необходимости привлечения ООН после слов главы ГУР Буданова об убийстве россиян

Сенатор Ковидити заявила о необходимости привлечения ООН после слов главы ГУР Буданова об убийстве россиян

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковидити прокомментировала заявление начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который рассказал о намерении Киева убивать российских граждан до их окончательной победы.

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