В Казани встретили ЮИДовцев, занявших второе место в конкурсе «Безопасное колесо»

Накануне в международном аэропорту «Казань» состоялась торжественная встреча команды юных инспекторов движения из РТ, вернувшихся со Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо», который проходил в Екатеринбурге.
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