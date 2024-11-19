Российским регионам предложили учить врачей роддомов языку жестов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главный врач родильного дома № 10 Лада Иванова обратились к правительству России с предложением рассмотреть социальную инициативу города о предоставлении специальной поддержки глухим и слабослышащим женщинам.
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