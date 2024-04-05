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Подразделения ВДВ РФ вышли к микрорайону Новый города Часов Яр, заняв высоты на восточной окраине города

Подразделения ВДВ РФ вышли к микрорайону Новый города Часов Яр, заняв высоты на восточной окраине города

Российские войска добились важного успеха на Часов-Ярском направлении. Продвигаясь южнее Богдановки, десантные подразделения ВС РФ овладели высотами к востоку от города и закрепились на них, нивелировав тем самым «высотное» преимущество противника, которое тот имел всё последнее время.

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