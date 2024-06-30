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Игроки «Майами» Калеб Мартин и Томас Брайант отклонили опции на следующий сезон

Баскетболисты отказались от опций на последний год по текущим контрактам. 28-летний форвард Калеб Мартин (7,1 миллиона долларов на сезон-2024/25) набирал 10 очков, 4,4 подбора и 2,2 передачи при 43,1% реализации бросков с игры, 34,9% из-за дуги и 77,8% штрафных.

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