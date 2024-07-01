Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Петровский" в Петербурге

В Смольном рассказали, что будет со стадионом "Петровский"Власти Петербурга обозначили дальнейшую судьбу футбольного стадиона "Петровский", который был домашнем полем для "Зенита" до 2017 года.
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