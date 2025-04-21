Военная служба по контракту — возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества Среди нас — много мужественных, достойных людей, готовых встать в ряды защитников Отчизны, сделать ответственный, далеко не простой, но в то же время очень важный выбор в своей судьбе и судьбе своей Родины.