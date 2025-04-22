Тюменский бизнес по-братски

Весной 2018 года тюменские следователи были в шоке. В их распоряжении оказалась видеозапись того, как человек, похожий на местного бизнесмена Владимира Сорогина, подходит к неизвестному с мешком на голове, стоящему на коленях, и выстрелом из обреза делает тому контрольный выстрел в голову.